Sorrento, ds Amodio: “Partire per il ritiro con la squadra al completo” (Audio)

Si è puntati sui calciatori della Costiera perché possono essere l’arma in più e si deve essere fieri di una solida società che non fa mancare nulla

Sorrento – Il pre-ritiro è iniziato da pochi giorni al campo Italia ed il direttore sportivo Antonio Amodio sta completando l’organico per “partire per il ritiro con la rosa al completo”.

Come tutte le squadre dalla serie A alle categorie inferiori, il periodo del lockdown a causa del Covid-19 ha dato un brutto colpo, in “questo momento è difficile lavorare ma nonostante che il virus ci ha messo alle corde, noi alle spalle abbiamo una società forte. Però si dovuto fare di necessità virtù, facendo un adeguamento sul budget”.

Se ci è stato questo ridimensionamento, esso non ha compromesso di far arrivare in Costiera dei calciatori che neanche lo stesso direttore sportivo pensava che venissero: “Abbiamo comprato dei calciatori importanti che neanche io aspettavo di prendere, ma abbiamo trattenuto i migliori dello scorso anno e speriamo di trattenere anche Scarano”. Ora il suo obiettivo è quello di dare “l’opportunità a Fusco e Vitale di andare a giocare in una categoria superiore”, mentre dal mercato “abbiamo comprato gente della penisola d’accordo con la società, poiché abbiamo portato avanti i ragazzi costieri che possono essere l’arma in più e daranno quel qualcosa in più”.

È contento della squadra ed ora sta per mettere quasi la parola fine al mercato: “Siamo alla chiusura definitiva, metteremo dentro qualche altro under, e manderemo i nostri 2001 e 2002 a fare esperienza in Eccellenza e Promozione”.

L’obiettivo “è partire per il ritiro di Nusco, il 1 settembre, con la rosa al completo. Dobbiamo essere fieri della nostra società che non ci fa mancare nulla, abbiamo un budget ridimensionato rispetto allo scorso anno, ma siamo sempre una società seria e solida chenon fa mancare nulla”.

Intervista al ds Amodio su: https://www.facebook.com/messages/t/giuseppe.spasiano.10

GiSpa