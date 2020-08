Sorrento. Domani chiuso il mercato , lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Cuomo . martedì 18 agosto 2020, niente mercato a Sorrento. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Cuomo che ha emanato un’apposita ordinanza. Niente bancarelle e stand, quindi, domani al parcheggio Terminal di via San Renato perché l’area deve essere sottoposta a santificazione. È la motivazione che si legge nel provvedimento del sindaco Cuomo.

Il primo cittadino di Sorrento, infatti, nel disporre il rinvio del mercato tiene conto delle “reiterate richieste della Cooperativa T. Tasso (titolare dell’area di sosta, ndr) di procedere alla disinfezione e sanificazione dell’area mercatale e dei locali annessi, programmate in varie fasi di esecuzione per il giorno 18 agosto 2020”.

Inoltre si ricorda “la necessità e l’urgenza in considerazione dell’aumento dei casi Covid-19 sia a livello nazionale, che regionale e locale ed in considerazione del grande flusso di persone che soprattutto in questo periodo di agosto, transitano nella nostra struttura per il parcheggio vetture, così come rappresentate dalla Cooperativa medesima”.

Il sindaco, infine, chiarisce che “l’amministrazione comunale ha inteso fino ad oggi, data di approvazione del presente atto, trovare un accordo per evitare la sospensione del mercato in ragione della forte crisi che ha già duramente colpito il settore dell’ambulantato, a cui esprime la sua vicinanza”, ma “ritenute tuttavia doversi accogliere le motivazioni a supporto delle reiterate richieste della Cooperativa T. Tasso in considerazione delle non procrastinabili azioni di disinfezione e sanificazione da effettuarsi anche nella giornata del 18.08.2020 di svolgimento dell’attività mercatale ordina la sospensione del mercato” per domani.