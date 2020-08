Sorrento dà l’addio a Gloria Campese

Sorrento dà il suo addio a Gloria Zinzaro Campese, fondatrice e presidente per 24 anni della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la Penisola Sorrentina. Sorrentina d’adozione dagli anni Novanta, Campese è stata una personalità che ha il lasciato segno per il suo intenso impegno animalista soprattutto in anni complessi, durante i quali le normative a difesa degli amici a quattro zampe erano ancora confuse e in via di definizione. Le persone la ricordano inoltre come una donna sensibile, non solo impegnata socialmente ma con una cultura profonda. A dare l’annuncio sono stati Roberto e Valeria, i figli dell’ingegnere Antonio Campese, suo secondo marito, con il quale ha condiviso molte battaglie a difesa degli animali. I funerali si sono tenuti ieri mattina, lunedì 10 agosto, a Sorrento, nella Chiesa parrocchiale di Santa Lucia.