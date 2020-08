Sorrento, Covid: positivo un dipendente di un noto albergo

Un ennesimo caso di positività al Covid-19 sembra preoccupare in queste ore la Penisola Sorrentina. Secondo quanto riportato da Tutto Sanità, a Sorrento in seguito a test effettuati sul personale di un noto albergo, una persona sarebbe risultato positivo al coronavirus.

Il tampone, sarebbe stato effettuato dai medici della medicina territoriale, in seguito a sintomi sospetti segnalato dal lavoratore, che era a casa febbrile, attraverso il proprio medico curante. Immediatamente sono scattate le misure di prevenzione per il personale dell’albergo sottoposto tutto a tampone.

Attualmente i risultati dei tamponi non sono stati resi noti, i familiari dei dipendenti sono in apprensione per l’attesa dell’esito e nessuna notizia è giunta finora dal Comune di Sorrento riguardo a questo caso. Intanto, date le ristrettezze economiche di questo periodo, al dipendente contagiato verrà comunque corrisposta l’indennità di malattia a cura dell’Inail.