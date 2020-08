Sorrento. Coppola “Competitor in difficoltà alimrntano fake news*

Sorrento: Coppola, competitor in difficoltà alimentano fake news. Noi impegnati per far ripartire il comune.

“Negli ultimi giorni i nostri competitor, non avendo idee nè progetti e non potendosi distanziare in maniera credibile dall’amministratrizione, non trovano di meglio da fare che alimentare fake news, alle quali rispondiamo con un sorriso. Per quanto riguarda me e tutta la mia coalizione, preciso che siamo impegnati in un progetto impostato sui temi, su un programma condiviso costruito dal basso che tiene conto delle reali esigenze dei sorrentini. Ci fa piacere che da più parti arrivino attestati di vicinanza, ma noi siamo e restiamo liberi e indipendenti e non cadiamo in polemiche strumentali create ad arte. Ai competitor dico: confrontiamoci sulle visioni di Sorrento, spiegate quello che non è stato fatto in questi anni. Il mio impegno è legato ai sorrentini e alle forze politiche che mi sostengono, insieme alle quali abbiamo la ferma volontà di attuare fatti concreti. Il coraggio di cambiare scegliendo le persone giuste.