Sorrento. Ci lascia l’avvocato Giuseppe Ferraro. Il saluto dei colleghi

Sorrento ( Napoli ) È venuto a mancare l’avv.Giuseppe Ferraro ,un collega, un amico ,un penalista ma soprattutto uno di noi ,uno che sapeva quanto sia difficile e quanta fatica costi compiere quotidianamente il proprio dovere professionale. Ne era noto il puntiglio professionale ,ne era apprezzato il porsi con semplicità e senza spocchia alcuna .Grande intuito e molto buon senso gli consentivano di percepire con immediatezza quale fosse il punto nodale di un processo e ,cosi , scegliere i temi più consoni per articolare la più valida difesa nell’interesse dei propri assistiti.Il ruolo dell’avvocato non è mai stato facile,in tempi recenti lo è divenuto ancor meno.Coniugare la difesa dei diritti dei propri assistiti con il perseguimento della legalità non è cosa propriamente agevole e,comunque, non è patrimonio di tutti.Peppe ci riusciva e lo faceva con quell’umiltà che lo contraddistingueva e che lo faceva stimare a colleghi e magistrati. Mai , benché conseguisse risultati professionali tutt’altro che facili da raggiungere e per nulla scontati, che abbia fatto sfoggio di arroganza.

Lontanissima da Peppe l’idea di autocelebrarsi ed ,ancor meno, quella di mettersi in mostra .

Nondimeno aveva tanta capacità professionale e tanta voglia di cercare il confronto dialettico senza preconcetti . Doti che sono , poi, il sale per chi intende svolgere con equilibrio il complesso ruolo del penalista. Bagaglio di pochi avvocati , ignote ai più.

Ne sentiremo la mancanza nelle aule di giustizia ma ancor più ci mancherà la sua umanità e la sua disponibilità adh ascoltare sovente le problematiche dei colleghi offrendo consigli ponderati e mai buttati lì a casaccio.Ciao Peppe.

I tuoi colleghi dell’associazione Avvocati della Penisola Sorrentina