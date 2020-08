Sorrento. Caso positivo a Piazza Lauro, isolato un intero condominio. Si rischia la chiusura di uno stabilimento balneare

Sorrento. In Piazza Angelina Laura è stato posto in isolamento un intero condominio per più casi di positività al Coronavirus. Il focolaio nasce dalla presenta di una donna risultata positiva al Covid-19 e trasferita ieri d’urgenza in ambulanza all’ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli.

Numerosi familiari della donna sono stati sottoposti a tampone perché presentavano evidenti segni di contagio.

SI fa strada anche l’ipotesi della chiusura di uno stabilimento balneare frequentato dalla donna per essere sottoposto a bonifica.