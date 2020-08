Sorrento. Caso positivo a Piazza Lauro, isolato un intero condominio. Si rischia la chiusura di uno stabilimento balneare secondo Tuttosanità

Sorrento. In Piazza Angelina Laura è stato posto in isolamento un intero condominio per più casi di positività al Coronavirus. Il focolaio nasce dalla presenta di una donna risultata positiva al Covid-19 e trasferita ieri d’urgenza in ambulanza all’ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli. A riportare la notizia è il sito “Tutto Sanità” in un articolo a firma del giornalista Gaetano Milone.

Secondo quanto riporta la fonte si farebbe anche strada l’ipotesi della chiusura di uno stabilimento balneare frequentato dalla donna per essere sottoposto a bonifica.

Riportiamo la notizia così come pubblicata dal sito indicato anche se non ci sono comunicati ufficiali se non quello del sindaco che parla di una donna di Sorrento risultata positiva al Covid-19.