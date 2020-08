Antonio Amodio, giovane direttore sportivo del Sorrento, riconfermato dalla società rossonera anche per la prossima stagione, sta svolgendo un lavoro certosino per consegnare a mister Luca Fusco una squadra pronta. Si ritiene molto soddisfatto per la riconferma dei giocatori capisaldi e non si pone limiti alla possibilità che possa arrivare anche qualcun altro.