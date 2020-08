Sorrento Calcio. Alessio Garofalo e Vincenzo Masi nel mirino di Amodio. Il Sorrento è pronto al colpaccio

Antonio Amodio ha dichiarato qualche giorno fa che l’organico del Sorrento è completo all’80% e che quindi non è da escludere qualche nuovo innesto. il direttore sportivo rossonero dunque resta vigile in attesa di trovare profili giusti che possano chiudere il cerchio definitivamente. In particolar modo, secondo quanto riportato dai colleghi di Metropolis, Amodio avrebbe messo nel mirino due calciatori: Alessio Garofalo e Vincenzo Masi. Il primo è un classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e, nonostante sia un difensore centrale, può benissimo ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro; inoltre vanta esperienze in serie B col Perugia e in C con la Paganese e la Cavese mentre nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Ciliverghe, in serie D. Il secondo è un volto già noto in costiera: il centrocampista classe 2000 si è messo in mostra col Sorrento nella stagione 2018/2019, suscitando l’interesse del Taranto, squadra con cui ha giocato l’ultimo campionato. Entrambe le trattative sembrerebbero ben avviate da Amodio, il quale ha dato una forte accelerata per far arrivare al più presto i due giovani calciatori alla corte di mister Luca Fusco. Infatti, sembra che mancherebbe solo l’ufficialità sul doppio colpo del mercato.