Sorrento. Atto vandalico ai danni di un distributore di benzina. Rosario Lotito: “Cosa sta succedendo alla nostra città?”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Rosario Lotito (M5S), relativamente all’atto vandalico perpetrato la scorsa notte ai danni di un distributore di benzina:

“Cosa sta succedendo alla nostra Sorrento? Questa notte (5 agosto) il nostro attivista Antonio Sciardo, titolare del distributore di benzina a Sorrento posto di fronte all’ospedale S.M. la Misericordia, ha subito un vile atto vandalico ai danni della sua attività. Alcuni soggetti hanno vigliaccamente distrutto una sua attrezzatura per il lavaggio auto importante per la sua attività. Io non so se questo vile attacco sia dovuto alla sua lotta per la difesa dei diritti dei cittadini, di fatto è il secondo caso dopo quello subito da un altro nostro attivista Andrea De Simone. Resta il dato sconcertante che Sorrento sta diventando sempre meno sicura”.