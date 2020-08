Sorrento. Attacchi stile Gomorra a Massimo Coppoıa, la difesa di Borrelli

Sorrento, minacce ed insulti in stile Gomorra per il candidato sindaco Coppola. Borrelli e Fiorentino: “Solidarietà a Massimo. Un modo vergognoso di fare politica.”

In piena campagna elettorale, per le regionali e le comunali, si comincia a respirare aria pesante nelle zone interessate dalle votazioni.

A Sorrento, infatti, uno dei 4 candidati alla poltrona di sindaco, Massimo Coppola, come riportato da Il Desk, sarebbe stato oggetto di pesanti dichiarazioni ed attacchi.

“Le scimmie) so’ belle quando fanno quello che dice il padrone. Perché quando vogliono fare quello che vogliono loro, s’anna abbattere” – viene detto in un messaggio vocale in una chat della maggioranza facendo riferimento a Coppola utilizzando una frase tratta dalla serie Gomorra.

“Esprimo a nome mio e del sindacato che ho l’onore di rappresentare in tutta la Provincia di Napoli, la mia piena solidarietà e vicinanza a Massimo Coppola. L’unica risposta da dare è: andare avanti tutti insieme uniti, coesi e compatti. Un fronte laico, civico e democratico ampio e articolato che operi e si impegni quotidianamente tra i cittadini per poter concretamente e finalmente cambiare pagina. ”è stata la dichiarazione di Rosario Fiorentino, funzionario del sindacato.

“Siamo vicini al candidato sindaco Coppola, al quale manifestiamo tutta la nostra solidarietà. Quello da lui subito è un attacco ignobile ed indegno. Fare politica in questa maniera è assolutamente inaccettabile.”, ha proseguito il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.