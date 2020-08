Sorelle. Il film su Rai Uno che ha fatto boom di ascolti

Avevamo lasciato Chiara in balìa del dubbio che sua sorella Elena potesse essere ancora viva. In questa puntata Chiara non smetterà di crederlo. Fino a quando una scoperta fondamentale le darà una risposta definitiva.

Roberto, che nella scorsa puntata ha scoperto di non essere il padre naturale di Giulio deciderà se raccontarlo al bambino.

Inoltre, scopriremo un dettaglio importante: la notte in cui Elena è scomparsa, Nicola era con lei. Ma nulla è come sembra.

Nel frattempo, Chiara e Roberto sono sempre più vicini, mentre Barbara, ex fidanzata di Roberto, rivelerà alcuni dettagli sul rapporto che c’era tra Roberto ed Elena.

Sorelle quinta puntata

SESTA PUNTATA (ULTIMA): TRAMA E ANTICIPAZIONI

Nell’ultima puntata, Daniele, amico di Chiara, avrà un ruolo decisivo per portare a galla tutta la verità. In effetti, già a partire dalla quinta puntata, Chiara si avvarrà dell’aiuto di Daniele dopo aver trovato un nome scritto su un vetro. Quel nome sbloccherà la situazione.

Tutto sembrerà chiaro, fino a quando Chiara non troverà un video che la metterà sulla strada giusta per scoprire, finalmente, tutta la verità e ottenere giustizia.

Appuntamento per martedì 11 agosto, su Rai1, con le ultime due puntate di Sorelle: la quinta puntata (penultima) in onda in prima serata alle ore 21.25 e la sesta puntata (ultima) alle 23.45. In alternativa, tutte le puntate sono disponibili su Raiplay.