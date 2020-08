Situazione a Praiano: strada chiusa ma si passa. Lo staff del Sant’Andrea funge da ufficio turistico ed assistenza. A Praiano, in Costiera Amalfitana, la strada risulta attualmente chiusa. Ciononostante, si passa. Sono tanti i disagi per i turisti disorientati, ai quali arriva in soccorso lo staff dell’hotel Piccolo Sant’Andrea, il quale sta svolgendo attività di assistenza continua, giorno e notte, a coloro che si trovano a passare in zona, dando informazioni, quindi fungendo da ufficio turistico, ed offrendo da bere alle persone ed alle famiglie. Varie persone, anche anziane e con difficoltà, sono state accolte all’interno dell’albergo.

Si tratta di persone di una grande ed eccezionale disponibilità, staff del primo albergo che ha riaperto in Costiera Amalfitana. Un albergo a cinque stelle, il più danneggiato dall’incendio, a cui porgiamo i nostri più sinceri auguri, ed al quale sarebbe giusto offrire un riconoscimento, soprattutto per il loro impegno ed il grande sforzo che stanno compiendo.

Per il momento, vogliamo rassicurare i nostri lettori: come succede anche in altri luoghi, è possibile passare. Si tratta, dunque, di una chiusura di carattere temporanea e si spera, presto, venga tolta definitivamente, in quanto da ostacolo per i mezzi pubblici.

Disagi enormi per il turismo sia di Positano che di Praiano e per i collegamenti per Amalfi, ma anche per Ravello, per chi vuole seguire gli eventi è costretto a percorrere un lungo tragitto per l’autostrada Napoli Salerno ad Angri o per Agerola, visto che comunque il rischio che si trovi qualcuno che ti impedisca di passare c’è sempre e i tassisti comunque non possono prendersi la responsabilità di passare a proprio rischio e pericolo.

Falsa la notizia, invece, di una chiusura a Tordigliano di Vico Equense verso Piano di Sorrento.