Sentieri interdetti per l’incendio da Agerola a Positano e Praiano, escursioni off limits nel Parco dei Monti Lattari lato costa d’ Amalfi. Ecco quali. Domani verranno emanate le ordinanze dai rispettivi comuni, Positanonews sta seguendo oramai notte e giorno questa vicenda, ringraziamo per la cartina Michele Inserra Cartotrekking dove sono segnalati i sentieri che saranno chiusi che vanno fra la provincia di Salerno e Napoli, fra i più frequentati in Campania.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Agerola Luca Mascolo

“Oggi pomeriggio con l’assessore Milo, con il presidente Nicola Fusco e molto amici della ProLoco di Agerola, con la presidente Anna Naclerio e altri componenti dell’associazione Sentieri degli Dei abbiamo fatto un lungo sopralluogo nell’area oggetto di questo grave incendio, che ci ha tenuto con il fiato sospeso da ieri pomeriggio.

Mani criminali, che come tali andrebbero individuate e perseguite, hanno sfregiato il Sentiero degli Dei. Un habitat unico irrimediabilmente compromesso, si richiede un intervento urgente di messa in sicurezza per garantire la percorribilità agli amanti del trekking.

Abbiamo riscontrato molti focolai residui e l’impraticabilitá del Sentiero degli Dei, per ció attiene la variante alta e bassa passando per Colle Serra

Ció nonostante, a partire da domani mattina, mediante ordinanza sindacale renderemo ufficiale la nuova fruibilità tra Agerola – Positano – Praiano. Nella mappa, che troverete in foto, sono riportate le vie alternative per spostarsi tra questi comuni lungo i sentieri.

Ovviamente la rete sentieristica di Agerola, di circa 200 km, è pienamente fruibile e sono accessibili regolarmente sentieri quali Valle delle Ferriere, Circuito Tre Calli, Santa Barbara, Fiordo di Furore, Orrido Di Pino e altri…”