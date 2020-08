Semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk: le info sulle formazioni e su come guardare l’incontro in tv e streaming.

INTER-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Shakhtar Donetsk

Data: 17 agosto 2020

Orario: 21.00

Canale tv: Sky/TV8

Streaming: Sky Go e Now Tv/TV8

Un cammino fin qui perfetto per l’Inter di Conte in Europa League: i nerazzurri si giocano ora l’accesso alla finalissima contro lo Shakhtar Donetsk, formazione sempre temibile nello scenario europeo: si gioca in gara secca come previsto dalla nuova formula adottata per snellire la competizione.

L’Inter ha superato il Getafe 2-0 e poi 2-1 il Bayer Leverkusen, mentre la formazione ucraina ha demolito nella doppia sfida i tedeschi del Wolfsburg, per poi travolgere il Basilea con un netto 4-1.

Dall’altra parte del tabellone il Manchester United, che ha già vinto l’Europa League nel 2017 affronta il temibile Siviglia, ormai una presenza fissa nel torneo: gli andalusi sono stati capaci di vincerla per ben tre volte di fila nel 2014, 2015 e 2016.

In questa pagina troverete tutto l’occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Shakhtar Donetsk: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SHAKHTAR DONETSK

La semifinale di Europa League Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà nella serata di lunedì 17 agosto a Dusseldorf, in Germania, paese dove si svolge tutta la Final Eight: il fischio d’inizio è in programma alle 21.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN TV

La sfida di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile su Sky, che detiene i diritti in esclusiva della competizione, sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), ma la partita sarà anche trasmessa in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre.

INTER-SHAKHTAR DONETSK IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Inter-Shakhtar Donetsk anche in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, tramite l’app tramite pc, smartphone o tablet. La partita sarà inoltre visibile anche su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti. Un’altra possibilità è quella di assistere alla gara sul sito di Tv8.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi racconterà Inter-Shakhtar Donetsk tramite una diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dal prepartita con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK

Il principale dubbio di Antonio Conte riguarda Eriksen, che potrebbe partire dal primo minuto libero di agire tra le linee: l’alternativa è rappresentata da Gagliardini per un centrocampo più coperto e muscolare. In attacco toccherà alla solita coppia Lukaku-Lautaro con le conferme di D’Ambrosio e Young sugli esterni.

Castro si affida ancora ai quattro uomini molto tecnici davanti: il punto di riferimento centrale è Junior Moraes, vero e proprio talismano dello Shakhtar, con la tecnica di Marlos, Alan Partick e Taison alle spalle: Alan Patrick e Marcos Antonio i due mediani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.