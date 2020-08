Seiano, Vico Equense. Spiaggia invasa dalle imbarcazioni: scarichi in acqua, l’intervento della Guardia Costiera. Questo primo pomeriggio sulla spiaggia di Seiano, a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, si è reso necessario l’intervento della Guardia Costiera. Infatti, la spiaggia risultava invasa dalle imbarcazioni, i cui scarichi terminavano nelle acque del mare e sulla spiaggia. Decine d’imbarcazioni, alcune delle quali oltre il limite consentito e con musica a volume elevato, infastidivano la giornata di mare di molte famiglie con neonati. Pochi minuti fa, dunque, l’intervento della Guardia Costiera per risolvere la situazione. Grazie all’intervento della Capitaneria di Porto è stato ristabilito il rispetto dei limiti per le imbarcazioni.

Di seguito, le foto realizzate dai bagnanti.