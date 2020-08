Scuola. Turistico ai Colli, fate presto. Da Positano e non solo appello a Peppe Tito e Sagristani. Decine di genitori di Positano, ma anche Praiano, in Costiera amalfitana, e le famiglie dei Colli di San Pietro a Piano di Sorrento e Colli di Fontanelle a Sant’Agnello e dintorni che portavano i propri figli alla succursale del San Paolo ai Colli di Fontanelle chiedono a Positanonews di intervenire . Cosa si sta facendo per sistemare la scuola oggetto di lavori dall’anno scorso? Molti ragazzi avevano scelta la scuola anche per la collocazione , molto vicina alla Costa d’ Amalfi, poi sono stati costretti a recarsi alla centrale al San Paolo con enormi difficoltà. Ora con le normative per il coronavirus covid-19 sarà ancora più un problema andare a scuola e la succursale dei Colli è fondamentale. A occuparsene dovrebbe essere la Città Metropolitana di Napoli , dove Peppe Tito è consigliere, mentre si trova nel territorio di Sant’Agnello, dove Sagristani aveva in mente un’altra destinazione, ma ora è davvero indispensabile che si attivi questa succursale e che vi sia certezza fra i genitori alle prese con un anno scolastico che già si prospetta molto difficile. Tutti i politici, anche di Positano, che anche in campagna elettorale dovrebbero pensare ai problemi dei nostri giovani anche quelli delle scuole medie superiori, e Praiano, con Sant’Agnello , anche se è un’estate particolare dovrebbero interessarsi e fare almeno pressioni. Fra una settimana, non dimentichiamolo, è settembre. Positanonews sempre fra la gente , vicina ai problemi del territorio, cercherà di far di tutto per farla aprire in tempo.