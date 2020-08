Scuola, è scontro Governo-Regioni: l’ira di Conte

Le modalità per la ripartenza della scuola stanno creando non poche frizioni tra il governo e le Regioni. Il rischio è di un muro contro muro istituzionale – come scrive il quotidiano “Il mattino” – in particolare sull’uso delle mascherine in classe e sui mezzi di trasporto.

Il timore è che si possa procedere a macchia di leopardo invece di avere una linea di condotta univoca in tutta Italia. Il premier Giuseppe Conte è stato molto duro: “Non si deve fare campagna elettorale sulla pelle degli studenti”.

Un atteggiamento che innesca l’irritazione di Conte e dell’intero governo che già nella fase acuta dell’epidemia, e in agosto sull’apertura delle discoteche, è dovuto intervenire per disinnescare le mine messe dai vari governatori, soprattutto di centrodestra come Toti.