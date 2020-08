Scuola, aumentano assunzioni docenti e sostegno: 1612 cattedre in palio nel salernitano

Posti in deroga sul sostegno e aumento delle assunzioni. Per le scuole di Salerno e provincia arrivano 727 nomine in ruolo su materie e 885 posti in deroga sul sostegno per gli allievi disabili. Lo scrive Gianluca Sollazzo per il quotidiano Il Mattino.

Nel post Covid il salernitano può contare quindi su 1.612 cattedre in più in vista della ripresa dell’anno scolastico. «È stato fatto un grande sforzo, il ministero ha autorizzato nuove assunzioni per i precari e abbiamo aumentato i posti in organico di sostegno»: è l’annuncio di Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, alla vigilia di un anno scolastico molto atteso che punta a mettersi alle spalle il lungo stop causato dall’emergenza sanitaria. «Nessuno studente resterà senza un insegnante», il monito della Franzese (nella foto all’inaugurazione dello scorso anno scolastico a Salerno)che ieri ha diramato una circolare per l’autorizzazione del contingente delle immissioni in ruolo.

A Salerno e provincia aumenta il numero delle assunzioni nei vari ordini di scuola: si passa dai 672 posti annunciati nei giorni scorsi in base ai posti liberi dopo la mobilità nazionale, ai 727 diramati ufficialmente dall’Ufficio scolastico. Ci saranno quindi 55 assunzioni in più rispetto alle previsioni: spiragli per i precari che verranno assunti dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle liste dei concorsi del 2016 e del 2018. Ma non finisce qui. Quest’anno la provincia di Salerno avrà per le sue scuole un ingente numero di posti in deroga sull’insegnamento di sostegno. L’obiettivo è assicurare il diritto allo studio per gli allievi con certificazioni sanitarie comprovanti la disabilità. Sono stati assegnati dall’amministrazione scolastica regionale ben 885 posti in deroga per il sostegno nei vari ordini di scuola: l’Ufficio scolastico provinciale di Salerno, affidato da pochi giorni a Monica Matano, ha provveduto a comunicare il contingente di posti alle singole scuole. «L’inclusione degli alunni disabili è la nostra priorità – dichiara la Franzese – per cui laddove ci sarà una certificazione sanitaria saranno prese in considerazione le richieste dei dirigenti scolastici. Le famiglie possono stare tranquille, sul sostegno la scuola è aperta ad offrire il massimo supporto possibile».