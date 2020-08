Piano di Sorrento. Mario Russo, presidente del consiglio comunale, racconta a Positanonews le sue impressioni durante la seconda giornata di screening di massa ai cittadini della Penisola Sorrentina. “Lo screening è un atto di responsabilità. Persone che come ogni giorno vanno a lavoro hanno il dovere di presentarsi in buone condizioni di salute soprattutto per evitare la propagazione della paura e del virus”, ha evidenziato Mario Russo che invita a non creare allarmismi e a essere fiduciosi.

“Ogni persona ha avuto un buon motivo per farsi controllare”, ha proseguito. “Io sono andato stamattina verso le 9 e nel richiedere il modulo mi hanno dato l’orario indicativo in cui presentarmi. Non è necessario quindi aspettare all’esterno della struttura”, ha spiegato Russo per rispondere a chi ha denunciato gli assembramenti al di fuori delle sedi per lo screening. “Certo, è inevitabile che si crei la fila, però questo avviene anche alle poste o al mare. Riguardo alle lamentele per il caldo, è normale che sia così ad agosto”, ha concluso il presidente.