Scavi di Stabia. I tesori della città in vetrina. Un tuffo nell’antica Roma, tra le suggestive residenze dei patrizi che adoravano trascorrere lunghi periodi nelle ville d’otium della collina di Varano a Stabiae. Villa Arianna e Villa San Marco permettono di toccare appieno lo stile di vita dei benestanti, prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., tra affreschi, reperti, suppellettili e piscine sfarzose.

E’ possibile visitare le due dimore di epoca romana a Castellammare di Stabia, tutti i giorni tranne il martedì, giorno di chiusura settimanale. L’ingresso gratuito è consentito dalle 9 alle 17.30, mentre l’orario di chiusura di Villa San Marco e Villa Arianna è fissato alle 19.30. Il personale del sito agli ingressi degli Scavi di Stabiae garantisce il rispetto delle misure anti Covid per evitare gli assembramenti. I due siti della collina di Varano sono dotati di ampi parcheggi e a Villa San Marco è consentita anche la sosta per i bus turistici.

I siti si possono raggiungere: con mezzi propri; attraverso il servizio taxi o Ncc garantito a Castellammare di Stabia; a piedi attraverso due strade di collegamento (in salita da viale delle Puglie per Villa Arianna lungo via Cosenza per Villa San Marco, per chi arriva in Circumvesuviana alla fermata di via Nocera); con il bus 1 rosso dalla fermata Castellammare Centro della Circumvesuviana per i visitatori diretti a Villa San Marco.

Collegamenti che presto saranno ampliati anche con il suggestivo percorso pedonale borbonico dalla stazione Stabia Scavi (in costruzione), fino alla collina di Varano.

Un’esperienza da vivere per scoprire siti archeologici che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione di personalità da ogni angolo del mondo: nel 2015 visitò le ville d’otium di Castellammare di Stabia la cancelliera tedesca Angela Merkel, solo per citarne una.

Stabiae – come si legge dallo stesso sito del Parco Archeologico di Pompei – svolgeva un importante ruolo strategico e commerciale già in età arcaica (VIII secolo a.C.). Il maggior addensamento abitativo va collocato tra la distruzione della città da parte di Silla

(89 a.C.) e l’eruzione del Vesuvio (79 d.C). In questo periodo, sul ciglio settentrionale del poggio di Varano, sorgono numerose ville in posizione panoramica, concepiti prevalentemente a fini residenziali, con vasti quartieri abitativi, strutture termali, portici e ninfei splendidamente decorati. Attualmente è possibile visitare: Villa S. Marco che, con una superficie di 11.000 metri quadrati, è una delle più grandi tra le ville romane a carattere residenziale; Villa Arianna, la più antica, che deve il nome alla grande pittura a soggetto mitologico rinvenuta nella parete di fondo del triclinio e la villa detta “Secondo Complesso”, separata da Villa Arianna da una stradina.

Fonte Metropolis