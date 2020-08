Scampata tragedia: giovane si tuffa male dal ponte del Fiordo di Furore. Non è in pericolo di vita

Questo pomeriggio grande apprensione tra i bagnanti del Fiordo di Furore. Un giovane 23enne napoletano si è tuffato “a candela” dal ponte in maniera scomposta e con le braccia aperte, impattando violentemente con lo specchio d’acqua. Un lancio di 30 metri, normalmente effettuato solo dagli atleti professionisti nella manifestazione che si svolge ogni anno, che gli ha causato uno stordimento iniziale e forti dolori intercostali successivamente. Tempestivo l’intervento dell’ambulanza e dai primi accertamenti si sono evidenziate delle contusioni polmonari che per fortuna non destano preoccupazione per pericolo di vita.