Scala. Avviso pubblico per i bambini dai 3 al 14 anni che vogliono partecipare al centro estivo. Nell’ ambito delle attività a sostegno dei bambini finanziate dal Ministero per le pari opportunità per i disagi creati dall’ epidemia covid-19. Il Comune di Scala grazie a questo finanziamento ha inteso organizzare un centro estivo per scolastico che si svolgerà presso il nostro istituto scolastico a partire dal prossimo 2 settembre.

La partecipazione è gratuita per un numero massimo di 15 bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni dietro presentazione di un modello di richiesta, certificato ISEE o autocertificazione dei requisiti.