Sant’Agnello, targa del sindaco Sagristani a Santa De Gregorio: che gioia per i suoi 104 anni!

Sant’Agnello, penisola sorrentina. Tappa del sindaco Piergiorgio Sagristani a casa De Gregorio, dove la signora Santa ha ricevuto la targa direttamente dalle mani del primo cittadino, munito di mascherina di protezione.

L’amministrazione comunale con grande gioia porge le più vive felicitazioni alla nostra concittadina Santa De Gregorio nella ricorrenza dell’anniversario dei Suoi primi 104 anni di storia. Che la Sua eterna giovinezza sia motivo di grande orgoglio per tutta la comunità Santanellese.

Queste le parole incise sulla targa in onore della sig.ra Santa, parole che non possiamo far altro che condividere con immensa gioia, porgendo i più sinceri auguri a Santa De Gregorio per i suoi 104 anni!