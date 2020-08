Sant’Agnello, Riceviamo e pubblichiamo: “Le mie compresse consegnate ad un’altra persona”

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio di Gennaro, un 35enne che necessita di un importante farmaco, vitale per le proprie cure. “Salve buonasera, vorrei denunciare un fatto di mala sanità.. Dell’ASL di Sant’Agnello (NA ).. Vorrei denunciare che io sottoscritto essendo trapiantato di cuore e purtroppo dovendo assumere compresse mi devo rivolgere al loro ufficio farmaceutico.. Ed il giorno 4 agosto 2020 dovevo ritirare queste compresse, ed invece una volta arrivato li, mi viene detto che le mie compresse sono state consegnate ad una altra persona… Quindi mi ritrovo senza compresse che sono per me di vitale importanza..”. Inoltre Gennaro ci ha spiegato che, il personale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud “Dicono di rivolgermi al Monaldi l’ho fatto ma il mio dottore mi ha detto che non possono aiutarmi giustamente non è una farmacia”. Speriamo che episodi del genere non avvengano più e che al nostro lettore venga risolto al più presto questo spiacevole problema.