SANT’AGNELLO. PIAZZETTA MARINELLA SPORCA E ABBANDONATA

A seguito di numerose segnalazioni, pubblichiamo le proteste dei cittadini circa il mantenimento del luogo più bello di Sant’Agnello e della penisola. Particolarmente importante adesso, che il Belvedere dei Capuccini, altro punto panoramico, si è impantanato in lavori senza fine che lo rendono inaccessibile.

La Piazzetta Marinella è l’unico tratto di costa pubblico, lungo solo pochi metri, stretto tra gli alberghi. Lungo tutta la costa sorrentina, sono pochissimi e rari i punti affaccio pubblici e attrezzati con possibilità di sedersi e consumare un drink. Il tramonto è il momento più spettacolare e quindi di più alta frequentazione, tutti a fare foto coreografiche o semplicemente a godersi il grande spettacolo della natura. La sera poi, con la brezza e l’alberatura di platani, offre una frescura introvabile in altri posti, ed ecco che le famiglie a frotte con bambini gioiosi che scorrazzano con pattini e tricicli, o turisti al tavolo consumano con un paesaggio unico.

Purtroppo però, l’alta frequentazione della zona comporta una necessaria manutenzione e pulizia. Le foto che ci hanno inviato mostrano lampioni spezzati, torsi di non so cosa fuoriescono dal pavimento. La pavimentazione è sporca di escrementi di uccelli che stazionano negli alberi, di chiazze azzeccose di gelati caduti ,paradiso di formiche e altri insetti. Insomma facciamo si che la fruizione e il godimento sia per cittadini e ospiti, in un ambiente oltre che bello anche pulito, lavato e disinfettato.