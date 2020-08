Sant’Agnello. Nuova scuola media: sprint sul maxi appalto. Affidare entro l’autunno i lavori per realizzare la nuova scuola media. E’ l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale di Sant’Agnello guidata dal sindaco Piergiorgio Sagristani. Prima del lockdown, l’esecutivo ha dovuto riapprovare tutti gli atti alla luce di ulteriori modifiche intervenute sia nelle norme tecniche per le costruzioni che per il tariffario delle opere pubbliche. Ora si può entrare decisamente nella fase chiave della procedura che garantirà a Sant’Agnello un istituto di prim’ordine, all’avanguardia e di qualità. La nuova scuola media sorgerà in via dei Gerani, comporta una spesa complessiva di circa otto milioni di euro e l’amministrazione Sagristani può contare su un finanziamento di cinque milioni di euro. Come si evince anche dal progetto esecutivo, il quadro finanziario verrà integrato con altri tre milioni di risorse comunali pescando pure da un tesoretto delle vendite immobiliari. Non solo. Ci sono a disposizione un avanzo di amministrazione pari a 1,5 milioni di euro (la cifra è già stata vincolata lo scorso luglio nel corso di una seduta di consiglio comunale) e un residuo dei fondi Cipe della legge 219 del 1981.

Già da un anno e mezzo, il Miur ha accolto la richiesta di finanziamento formulata da Sant’Agnello. Per appaltare i lavori si rende necessaria una gara europea che, come la norma impone, deve passare al vaglio di Bruxelles. Il progetto è ambizioso. La scuola prevederà 18 aule per lezioni frontali, altre sette per attività speciali, quindi un archivio, un refettorio, un’ampia biblioteca, un’area sportiva esterna attrezzata con campi da tennis e campetti da calcio, pallacanestro e pallavolo. Non finisce qui. Previste pure una palestra e una pista di atletica a quattro o sei corsie per una lunghezza di 100 metri. Quindi pedane per il lancio del disco e vasche per il salto in alto e in lungo. L’immobile sarà completato da numerosi uffici per il personale didattico e la direzione, una sala per gli insegnanti e anche un parcheggio interrato. Ci saranno box a uso soltanto del personale docente.

Fonte Metropolis