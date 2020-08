Sant’Agnello, la denuncia dei lettori: “Via Iommella Grande, impossibile parcheggiare scooter”

Sono ormai anni che fuori al nostro palazzo ci risulta impossibile parcheggiare lo scooter o sostare per soli 5 minuti.

Questo è quanto scrivono i lettori per segnalare una problematica che li tormenta da anni. Riceviamo e pubblichiamo tutto il loro rammarico nella speranza di trovare una soluzione.

Quasi tutti i posti riservati per i motocicli sono occupati abusivamente da una officina come rimessa propria. Più volte è stato esposto il problema al comando municipale di Sant’Agnello ma così non si può più andare avanti .

Le attività si fanno rispettando i cittadini ed il prossimo. Non è possibile che i miei figli devono arrivare lontano o pagare un parcheggio privato solo per parcheggiare lo scooter. Il condominio chiede al Sindaco che vengano presi provvedimenti e che le regole vent’anni rispettate come giusto che siano. Sennò saremo costretti a rivolgerci ad un avvocato per avete il nostro diritto umano.

Grazie Michele Cinque per averci aiutato a dar voce alla nostra problematica.