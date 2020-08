Sant’Agnello. Il Santuario di San Giuseppe si prepara alla Festa di San Rocco. Oggi l’intronizzazione della Statua

Sant’Agnello. Al Santuario di San Giuseppe ha avuto inizio il programma religioso per la Festa di San Rocco, che si celebra il 16 agosto. Il Santo viene definito il Virologo di Dio e mai come in questo periodo i fedeli chiedono la sua intercessione. Ecco la preghiera scritta per questa Festa del 2020: “In questo anno di tribolazioni, forte si rinnova la devozione al nostro amato Santo Pellegrino. O Rocco, Virologo di Dio, Apostolo della Carità, Tu che da sempre sei invocato dal popolo di Dio come potente intercessore contro i mali corporali e contro le violente epidemie, continua ancora a pregare per noi che fiduciosi ricorriamo a Te!”.

Oggi c’è stata l’intronizzazione della statua di San Rocco che dà il via ad una intensa settimana di preghiera in preparazione della festa liturgica in onore del Santo di Montpellier, con diversi momenti di fede da vivere presso il Santuario di San Giuseppe.

Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto alle ore 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 19.00 la celebrazione della Santa Messa.

Venerdì 14 agosto alle ore 21.00 la Veglia dell’Assunta ed il 15 agosto (solennità dell’Assunzione di Maria) la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.30.

Domenica 16 agosto, Festività Liturgica di San Rocco, Santa Messa alle ore 9.00 ed alle 11.30. Alle ore 19.00 la giornata di festa si conclude con la solenne Benedizione nella piazzetta adiacente la Chiesa di San Rocco prima del rientro dell’immagine del Santo in Cappella, che resterà aperta per la preghiera personale dalle ore 17.00.