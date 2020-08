Sant’Agnello. Giuseppe Gargiulo, invalido civile, ringrazia medici ed infermieri dell’ospedale di Sorrento per avergli salvato la vita

Sant’Agnello. Giuseppe Gargiulo si rivolge al nostro giornale, da sempre vicino alle persone, per esprimere la propria gratitudine ai medici ed infermieri dell’Ospedale di Sorrento che gli hanno salvato la vita.

Il Sig. Gargiulo, invalido civile e con difficoltà deambulatorie, non molto tempo fa è stato colpito da infarto complicato da diverse patologie dalle quali è affetto, come il diabete. Immediatamente è stato ricoverato presso il nosocomio sorrentino in condizioni critiche ma il personale medico si è preso cura di lui riuscendo a normalizzare il quadro clinico. E durante la degenza gli infermieri lo hanno assistito con professionalità ma, soprattutto, con grande umanità.

I medici e gli infermieri hanno aggiunto a quello che è il loro lavoro un aspetto importantissimo per le persone ricoverate, ovvero la vicinanza umana e l’amore.

In particolare il sig. Giuseppe desidera ringraziare la dottoressa Cristina Esposito grazie alla quale le condizioni delle sue gambe stanno migliorando restituendogli la possibilità di camminare, nonostante i limiti legati alla sua situazione. E proprio la dottoressa Esposito, due anni fa circa, salvò una delle sue gambe dalla cancrena che gli ha fatto correre il rischio di vedersela amputata. Ma la dottoressa Esposito si è presa cura di lui, lo ha sottoposto ad intervento chirurgico ed è riuscita a salvargli la gamba evitandogli una vita costretto su una sedia a rotelle.

E’ proprio vero che gli angeli esistono e spesso li incontriamo sul nostro cammino nelle vesti delle persone che ci aiutano in momenti di difficoltà e tanti sono vestiti proprio da medici ed infermieri.