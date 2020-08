Sant’Agnello, campagna elettorale di fuoco. Il sindaco Sagristani: “Scorretto diffondere chat private”

Leggo dai social di una mia presunta comunicazione via chat sulle imminenti elezioni regionali e comunali … pubblicata da tecnici beneficiati dalla politica – in disperata ricerca della riconferma – e da politici, o presunti tali, impegnati in competizioni comunali e sovracomunali, sorrentini e non, e ripresa da altri!

Inizia così il post del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, che si addentra sempre più in una campagna elettorale infuocata, e non solo per il caldo di agosto.

Premetto, che in linea teorica, è reato pubblicare le chat private – prosegue il sindaco -, e chi lo fa se ne assume tutte le responsabilità connesse, nelle sedi opportune. In ogni caso, prima di diffondere qualunque cosa, ancora di più se riferita ad altri, bisognerebbe verificarne la veridicità ..il contesto.. l’estrapolazione e la modifica del testo.