Salvatore della Pace entusiasta di ricandidarsi come sindaco alle elezioni a Maiori.

La città di Maiori è chiamata al voto il prossimo 20 e 21 settembre e Salvatore della Pace già sindaco della città di Maiori si ricandida e rivela il suo entusiasmo nel porsi al giudizio degli elettori . Positanonews l ha intervistato in esclusiva. L amore per Maiori e la presa di coscienza dei problemi atavici che la affliggono l hanno spinto infatti a iniziare questa nuova avventura e a unire in una compagine le forze giovanili della cittadina costiera. Ai giovani deve essere offerta una opportunità in politica e nel lavoro per evitare che si trasferiscono e abbandonano le loro terre. Non è sufficiente sottolinea della Pace lamentarsi ma impegnarsi in politica per il cambiamento,osare per cambiare e per quanto possibile risolvere i problemi per porsi al servizio della collettività. Attento alla realtà che lo circonda è fortemente critico riguardo le scelte operate dalla amministrazione Capone sulla scuola trasferita da Via de Jusola nel plesso della scuola media in Via Capitolo.

Uno dei primi provvedimenti se i cittadini gli daranno la fiducia sarà il ritorno dei bambini nell ‘edificio originario. Tutto dichiara il candidato nell’ esclusivo interesse dei ragazzi.

Soffermandosi poi sulla polemica scatenatosi in merito al tunnel in progetto tra Maiori e Minori si dichiara contrario non ritenendola opera prioritaria e dai costi eccessivi . La statale necessita comunque di interventi ribadisce il candidato sindaco. La viabilità della statale 163 non si può nascondere è un tema centrale di tutta la Costiera amalfitana. Quest’ estate nonostante il minor numero di turisti stranieri, a causa come ben sappiamo del Covid 19 si sono formate le solite code nei punti critici della 163.

Fermamente convinto Della Pace che il modello per la Costiera costituiscono le Cinque Terre per la conformazione del territorio. Indispensabile quindi incentivare le vie del mare e prevedere trasporto alternativo con piccole navette. Gli autobus devono essere più piccoli e frequenti per ridurre le automobili . Un buon amministratore poi non può dimenticare e caldeggiare la tutela del territorio.

Maiori ha un patrimonio ambientale inestimabile in tal senso ma purtroppo trascurato come il cosiddetto demanio che è diventato una discarica a cielo aperto sottolinea Della Pace.

La res pubblica deve essere gestita con oculatezza senza sprechi di denaro pubblico.

Negli ultimi anni chi ha responsabilità decisionali a livello comunale si è progressivamente allontanato dai cittadini denuncia il candidato sindaco di Maiori. Sarebbe necessaria inoltre per Salvatore Della Pace una legge speciale per la Costiera amalfitana conosciuta a livello internazionale per un turismo di qualità ma dimenticata spesso dalla politica. Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso inverno con le numerose frane. La Costiera amalfitana è stata letteralmente bombardata e sembrava un territorio di guerra . Uno spettacolo spettrale che ha ricordato quanto accaduto ad Atrani nel 2010 con l’alluvione in cui una ragazza Francesca Mansi perse la vita. L’ abbandono dei terrazzamenti tipici della Costiera sono la causa diretta delle frane . Del resto il nostro territorio è fragile. Maiori conclude Della Pace merita quindi una attenzione diversa dai propri amministratori.