Salerno, nuovo blitz a villa Wenner

Salerno, nuovo blitz con annesso sequestro a villa Wenner. Sono scattati ancora i sigilli, durante l’ultimo controllo delle autorità, per la piscina e il parco della la struttura di Pellezzano che è anche una delle location per eventi e feste private più gettonate della provincia campana. Eppure, lo scorso 4 agosto scorso c’era stato il dissequestro temporaneo. Il provvedimento è stato motivato da schiamazzi, mancata comunicazione alla questura degli ospiti in residenza e violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura Teresa Scarpa, una delle proprietarie della villa, parla di persecuzione: «È vero, abbiamo fatto un bagno in piscina ma soltanto noi familiari, nessuna festa». I carabinieri del Nas di Salerno avevano emesso il primo sequestro lo scorso marzo.