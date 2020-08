Salerno. L’assessore al commercio Dario Loffredo positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna

Salerno. L’assessore al commercio Dario Loffredo, dopo aver trascorso due settimane di vacanza in Sardegna, al ritorno in città si è sottoposto al tampone dal quale è risultato essere positivo al Covid-19. Le condizioni di salute di Loffredo sono buone, non presenta alcun sintomo, niente tosse, febbre o raffreddore. L’assessore si trova attualmente in isolamento domiciliare e si sta provvedendo al tracciamento dei contatti come previsto dal protocollo.

Sul suo profilo Facebook l’assessore Loffredo ha pubblicato un post nel quale dichiara: “La responsabilità collettiva è un fatto personale. Sto bene e sono sereno, non ho febbre, tosse e raffreddore. Ovviamente mi sono da subito posto in isolamento e vi rimarrò per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro. Da uomo pubblico e da persona colpita da un virus così subdolo vi invito ancora una volta a rispettare rigorosamente e con senso di responsabilità, tutte le misure adottate per la prevenzione ed il controllo della diffusione del coronavirus. Grazie per il supporto”.