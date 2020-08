Salerno e provincia settima in Italia per l’emergenza incendi

Una posizione in graduatoria per la quale andare tutt’altro che orgogliosi. Salerno e la sua provincia occupano il settimo posto in Italia nella speciale graduatoria nazionale per gli incendi boschivi. I dati sono diffusi dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – come riporta il sito web radioalfa.it – e relativi al periodo compreso tra il 15 giugno e l’1 agosto.

In vetta alla classifica c’è la provincia di Roma seguita da Lecce, Agrigento, Catania, Caltanissetta, Napoli e Salerno appunto. In Italia i Vigili del fuoco hanno effettuato 21.240 interventi per spegnere incendi di boschi, sterpaglie e colture. Il numero complessivo degli interventi risulta inferiore a quelli registrati nello stesso periodo del 2019, del 2017 e del 2016.