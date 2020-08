Salerno. Controlli per regolametnare la movida: chiusi un bar ed una paninoteca.

Nel fine settimana sono stati ulteriormente intensificati i controlli volti a regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti grazie al serio e responsabile comportamento dei vari commercianti, in particolare dei gestori di bar e ristoranti, che ben consci del rischio che si corre hanno puntualmente osservato le regole imposte in materia sanitaria per arginare la diffusione del contagio da Covid-19.

Al riguardo gli accertamenti amministrativi effettuati nei confronti di oltre 70 locali e pub del centro cittadino e della provincia, non hanno fatto per lo più registrare significative irregolarità, né in relazione alla vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione, né si sono verificati episodi di intemperanza.

Ciò nonostante si è reso necessario procedere alla chiusura provvisoria di gg. 5 in Salerno di un bar e di una paninoteca per aver violato le misure volte al contenimento della diffusione del virus.