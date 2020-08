Salerno. Attività delle Forze di Polizia per il rispetto delle normative anticovid: chiusa una paninoteca, tre esercizi sanzionati

Salerno. Attività delle Forze di Polizia per il rispetto delle normative anticovid.

Nel fine settimana è continuata l’attività di controllo finalizzata a regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus. Gli accertamenti amministrativi, effettuati nei confronti di vari locali pubblici e pub del centro cittadino e della provincia, hanno fatto registrare, in linea di massima, il rispetto delle norme in tema di vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione, ovvero in materia di normative contro la diffusione del Coronavirus Covid-19. In ogni caso, si è reso necessario procedere alla chiusura

provvisoria, per gg. 3, in Salerno, di una paninoteca, tra l’altro, per violazioni della normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Nel corso degli stessi servizi, sono stati sanzionati tre esercizi pubblici perché avevano in corso spettacoli di musica dal vivo, privi della prescritta licenza comunale, ed uno per inadeguate informazioni anti-contagio ai clienti. In particolare, sono stati controllati: nr. 781 Persone, nr. 110 Autoveicoli, nr. 29 Esercizi commerciali