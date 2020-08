Salerno. Arrestati in pieno centro su un’auto dell’Asl rubata. Nella nottata odierna poliziotti della Squadra Volante della Questura di Salerno sul lungomare Trieste, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Signor Questore, intensificati nei fine settimana in occasione della “movida”, alle ore 3,30 circa, hanno inseguito una Fiat Panda con il logo dell’ASL con tre giovani i a bordo. I tre che annoverano precedenti di polizia hanno tentato in tutti i modi di evitare il controllo cercando di dileguarsi a forte velocità. I poliziotti grazie alla loro prontezza sono riusciti a raggiungere l’autovettura e i tre vistisi braccati hanno cercato di allontanarsi a piedi lasciando l’auto al centro della carreggiata di Corso Vittorio Emanuele. Gli agenti li hanno inseguiti a piedi e, anche grazie alla collaborazione di cittadini salernitani, sono riusciti a bloccarli e a trarli in arresto.

I tre identificati per R.C. di anni 20 salernitano pregiudicato, A.G di anni 22 salernitano con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e furto di auto, D.M.D. marocchino di anni 19, regolare sul territorio nazionale, sono stati posti agli Arresti Domiciliari e saranno giudicati con direttissima nella giornata di domani dovendo rispondere di ricettazione resistenza a P.U e detenzione porto di coltello di genere proibito.

L’autovettura, risultata rubata in data 27 u.s., sarà restituita all’ASL di Salerno.