Salernitana:tifosi in contestazione con la societa’

Striscione a Formello del Direttivo Salerno: “Lotito a Salerno non sei gradito”

Altro giro e altra contestazione da parte del Direttivo Salerno. I tifosi della Salernitana, in trasferta in quel di Formello, hanno esposto uno striscione eloquente nei confronti del patron Claudio Lotito. Un messaggio chiaro, racchiuso in un video, che ha ricoperto le mura del Centro Sportivo della Lazio: “Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui a Formello… Claudio Lotito a Salerno non sei più gradito!”

CALCIOMERCATO:

Castori attende rinforzi: Odjer ad un passo dal ritorno, prende corpo la pista Curado per la difesa

Quando manca un giorno alla partenza per il ritiro di Sarnano, la Salernitana resta in attesa dei primi rinforzi dal mercato estivo. È in attesa soprattutto Fabrizio Castori che spera di avere a disposizione un nutrito gruppo di giocatori con cui lavorare già nelle prime battute del romitaggio in terra marchigiana.

Sono 24 i calciatori che domani partiranno alla volta di Sarnano, molti dei quali non troveranno spazio prima squadra: sono stati convocati infatti ben quattro portieri oltre ai giovani Galeotafiore, Iannoni, Iannone e Riosa e ai vari Kalombo, Martorelli, Orlando, e Cernigoi che difficilmente faranno parte della prima squadra. Con il passaggio di Akpa Akpro alla Lazio (clicca qui per i dettagli) serviranno forze fresche a centrocampo: è in dirittura d’arrivo la firma sul biennale per Moses Odjer che, in virtù della retrocessione del Trapani, tornerà a vestire la maglia con l’ippocampo sul petto. Nei prossimi giorni raggiungerà Sarnano anche Dziczek, in attesa dell’esito del doppio tampone dopo il ritorno dalla sua Polonia dove ha trascorso le vacanze.Per la difesa invece il nome più accreditato dopo gli ultimi sviluppi è quello di Marcos Curado, classe ’95 reduce da una buona stagione con la maglia del Crotone. Il cartellino dell’argentino è di proprietà del Genoa del nuovo ds Faggiano che sembra intenzionato a far fare al giocatore un altro anno di apprendistato in cadetteria. Non tornerà in prestito a Salerno invece Jaroszynski, anch’egli di proprietà del Grifone.