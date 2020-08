Salernitana:nasce un comitato di tifosi. Striscioni a Coverciano

Come abbiamo sottolineato già nei mesi scorsi, la nuova protesta dei tifosi della Salernitana non si basa sulla classifica, sulla campagna acquisti o sulla mancata riconferma dell’allenatore, ma su un tema ormai delicato e sul quale spesso è stata fatta confusione anche a causa della pubblicazione di notizie non propriamente corrispondenti al vero. Una sorta di strumentalizzazione atta a trasformare il malcontento di un popolo profondamente innamorato in una vanagloria personale: le persone intelligenti hanno capito il gioco isolando questi personaggi. Tornando all’argomento principale, gli ultras e la tifoseria organizzata chiedono ufficialmente chiarezza ai vertici del calcio sul tema della doppia proprietà. Che sia l’ok definitivo alla presidenza Mezzaroma o l’abolizione totale poco importa: la gente chiede un unico presidente, non legato ad un’altra squadra e che possa battere sul tema dell’identità tanto caro alla piazza di Salerno. Gli ultimi accadimenti (la firma di Akpro sulla Lazio in particolare) hanno sancito uno strappo quasi definitivo e Generazione Donato Vestuti ha indetto una riunione proprio per entrare nel merito della questione. In nottata, invece, esposto uno striscione a Coverciano riportante la scritta “No alla multiproprietà”, notizia ripresa a livello nazionale e che sta spopolando sul web.

Il dibattito è acceso. C’è chi pensa che la “multiproprietà sia la morte del calcio” e che “la Salernitana non è andata in serie A perchè le regole lo vietano” chi invece ammonisce tutti ricordando che “sapevamo benissimo che Lotito era il presidente della Lazio, ma nel 2011 fu acclamato a furor di popolo”. C’è anche chi fa un pizzico di ironia: “Quindi se torna Lombardi e ci porta Immobile lo contestate lo stesso?”. E’ evidente, però, che qualcosa vada rivisto. E’ decisamente anacronistico e aberrante, in un calcio senza soldi e con tanti improvvisti imprenditori che promettono e poi falliscono, vietare a Mezzaroma di reggere il timone del club solo perchè la sorella è sposata col patron della Lazio. La speranza è che queste pressioni mediatiche e ambientali possano far riflettere i vertici del calcio per rivisitare a 360° una normativa che, da un lato, ha salvato tante società, ma che dall’altro alimenta pensieri di ogni genere. La multiproprietà andrà bene solo quando il concetto identitario sarà alla base.

MERCATO:

Guerrieri è arrivato a Sarnano, possibile minutaggio per lui contro la Fermana

nella giornata di oggi Guido Guerrieri sarebbe giunto nel ritiro granata. Pochi minuti fa infatti il classe ’96, proveniente dalla Lazio, è arrivato a Sarnano (foto in evidenza). L’ex Trapani, che sostituirà Vannucchi come secondo, sistemerà i suoi effetti personali, pranzerà con la squadra e si metterà subito a disposizione di Fabrizio Castori (avendo già svolto i controlli di routine in biancoceleste). Guerrieri potrebbe anche giocare un tempo nell’amichevole pomeridiana contro la Fermana; d’altronde il portiere è già pronto fisicamente, essendosi allenato in questi giorni con la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore.