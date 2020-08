Salernitana, dal 20 agosto via alla nuova stagione: il 23 squadra in ritiro a Sarnano

Nuova stagione già alle porte, ultimi giorni di relax per i calciatori della Salernitana. Il club granata, attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali, ha annunciato il via della prossima annata sportiva. Si inizia con i primi test atletici a partire dal 20 agosto, quando il gruppo di Castori si ritroverà per il raduno in città. Nella giornata di domenica 23 agosto, invece, ci sarà la partenza alla volta di Sarnano dove la squadra resterà in ritiro fino al 6 settembre presso l’Hotel Eden. In attesa dei colpi dal mercato, la società programma il prossimo campionato.

Ormai è noto, la Salernitana è a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. Alessandro Micai, giunto a Salerno nell’estate del 2018 dopo il fallimento del Bari, non ha convinto e, nonostante un contratto fino al 2023, dovrebbe dire addio alla casacca granata. Castori spinge per affidare a Marco Carnesecchi i pali, dopo che ha difeso quelli del Trapani e, da settembre scorso, anche quelli della Nazionale Under 21 di Nicolato con Gianmarco Vannucchi pronto a fare da vice.

Dopo l’ultimo campionato Primavera 1 disputato e vinto con l’Atalanta da protagonista, Carnesecchi ha affrontato la sua prima vera esperienza tra i grandi a Trapani, misurandosi subito con la cadetteria. Il classe ’99 in 33 partite disputate ha incassato 52 reti (contro la Salernitana è stato bucato all’andata da un rigore di Kiyine e al ritorno da un’incornata di Djuric), ovviamente le difficoltà dei siciliani fino all’arrivo di Castori non lo hanno aiutato, ma nonostante ciò il numero 12 ha spesso e volentieri limitato i danni con le sue parate. Il calciatore di Rimini, nonostante una stazza di 190 centimetri per 80 chili, è agile, reattivo e bravo nelle uscite e con i piedi, grazie al passato da centrocampista.

L’ex Cesena (squadra con la quale è cresciuto) ha esordito in Nazionale Under 21 lo scorso 6 settembre nell’amichevole contro la Moldavia e ha partecipato anche a degli stage con la Nazionale Maggiore di Roberto Mancini. Carnesecchi ha attirato le attenzioni già di alcune big europee (Arsenal e Manchester United). L’infortunio occorso a Gollini dell’Atalanta (lesione al crociato), però, potrebbe aver complicato i piani della Salernitana. Il club bergamasco prima di cedere nuovamente in prestito il suo enfant prodige ha bisogno di ingaggiare un altro portiere. Il club granata, però, non sembra disposto ad attendere a lungo e potrebbe orientarsi altrove. Oltretutto in cadetteria lo seguono con interesse anche Reggina, Spal e Pisa.