Salernitana chiude decima,Ventura manca i playoff

Delusione totale. La Salernitana perde in casa con lo Spezia e chiude il campionato al decimo posto. Fuori dai playoff, al centro classifica. Galleggiamento che sa di naufragio. Non ce l’hanno fatta i granata, neppure quest’anno. Si puntava al massimo, è arrivato il minimo. Una salvezza tranquilla, ma nulla di più. Per sognare, appuntamento di nuovo all’anno prossimo.

Chievo, Empoli e Frosinone: sono queste le tre squadre che si aggiungono alle già qualificate Spezia, Pordenone e Cittadella nella griglia playoff. Un posto per sei pretendenti, già martedì si parte con Chievo-Empoli: la vincente affronterà lo Spezia. Dalla sfida del Tombolato tra Cittadella e Frosinone invece uscirà la sfidante del Pordenone. Resta fuori il Pisa, 54 punti come Empoli e Frosinone ma in ritardo negli scontri diretti.

Retrocedono Trapani e Juve Stabia, si salva il Cosenza. Il playout inaspettato sarà Pescara-Perugia.

QUARTI DI FINALE – Playoff

GARA 1 Martedì 4 agosto ore 21 Chievo-Empoli

GARA 2 Mercoledì 5 agosto ore 21 Cittadella-Frosinone

SEMIFINALI

Sabato 8 agosto ore 21 Vincente Gara 1 – Spezia

Domenica 9 agosto ore 21 Vincente Gara 2 – Pordenone

Martedì 11 agosto ore 21 Spezia – Vincente Gara 1

Mercoledì 12 agosto Pordenone – Vincente Gara 2

FINALE

Domenica 16 agosto andata (in casa della peggio classificata)

Giovedì 20 agosto ritorno (in casa della meglio classificata)

PLAYOUT

Venerdì 7 agosto Pescara-Perugia

Venerdì 14 agosto Perugia-Pescara

RISULTATI 38ma GIORNATA

ASCOLI-BENEVENTO 2-4 25’ Sau (B), 32’ Barba (B), 45’ Insigne (B), 49’ Morosini (A), 87′ Moncini (B), 92′ Trotta

CHIEVO-PESCARA 1-0 89′ Garritano

COSENZA-JUVE STABIA 3-1 17’ Sciaudone (C), 23’ e 74′ Riviere su rig (C), 31’ Tonucci (JS)

CREMONESE-PORDENONE 2-2 15’ Tremolada su rig (P), 17’ e 58’ Gaetano (C), 48’ Burrai (P)

ENTELLA-CITTADELLA 2-3 3’ e 21’ Panico (C), 5’ aut Rizzo (E), 45’ M. De Luca (E), 88′ Stanco (C)

FROSINONE-PISA 1-1 48’ Marconi (P), 78′ Ciano su rig (F)

LIVORNO-EMPOLI 0-2 45’ Antonelli, 51’ La Mantia

SALERNITANA-SPEZIA 1-2 30’ Gondo (SA), 46’ Mora (SP), 90′ Nzola

TRAPANI-CROTONE 2-0 54’ Taugourdeau, 58’ Dalmonte

VENEZIA-PERUGIA 3-1 42’ su rig e 52’ Aramu (V), 65′ Capello (V), 69′ Sgarbi (P)

CLASSIFICA FINALE

Benevento 86 Crotone 68 Spezia 61 Pordenone 58 Cittadella 58 Chievo 56 Empoli 54 Frosinone 54 Pisa 54 Salernitana 52 Venezia 50 Cremonese 49 Entella 48 Ascoli 46 Cosenza 46 Perugia 45 Pescara 45 Trapani 44** Juve Stabia 41 Livorno 21

Benevento e Crotone promosse in Serie A

Livorno, Trapani e Juve Stabia retrocesse in Serie C

** due punti di penalizzazione