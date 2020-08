Rino Gattuso torna in Costiera Amalfitana: Ferragosto a Positano per il tecnico del Napoli. Dopo la pausa in Costiera Amalfitana successiva al match di Bologna (pareggiato 1 a 1), durante la quale il tecnico azzurro aveva visitato l’Isola Li Galli, Gennaro Gattuso è tornato a Positano per trascorrere il Ferragosto.

Dopo il pranzo al Rada Restaurant, magico luogo dalla location favolosa, che offre tutti gli ingredienti per un’esperienza indimenticabile, l’allenatore del Napoli alloggia in un famoso albergo della perla della Costa d’Amalfi.

Ancora una volta la Costiera Amalfitana e Positano continuano ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questa settimana di Ferragosto. La settimana più calda dell’anno, infatti, ha confermato la forte affluenza a Positano, presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri, anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus, tanto da essere completamente sold-out.