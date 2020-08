Rientri in Campania e Italia, dall’estero qualcuno si autodenuncia ma pochi tamponi

Il sistema dei controlli non sembra funzionare proprio alla perfezione per chi rientra, e si tratta soprattutto di giovani, dall’estero in Italia. Le verifiche sono scattate dal 13 agosto – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – ma sono centinaia i ragazzi (e non) già rientrati contagiati dai viaggi in Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

L’ordinanza del ministro Roberto Speranza, arrivata dopo che alcune Regioni erano già partite per conto proprio, con formule differenti, servirà a imporre i tamponi a che rientra dalle vacanze, ma il sistema rischia di essere frammentario: ci sono pochi medici e non tutti si autodenunciano.

Sono oltre 2 mila le chiamate arrivate a tutte le Asl della Campania in appena 24 ore. Dopo un giorno dalla nuova ordinanza voluta dal governatore Vincenzo De Luca che obbliga chi torna in Regione dall’estero ad autodenunciarsi e fare il tampone, i centralini e gli indirizzi email sono stati presi d’assalto.

I campani hanno preferito mandare una email, infatti come comunicato dalla Regione, in un giorno sono arrivate 2.341 segnalazioni di rientro, di cui 1.374 via mail e 967 via telefono. Nel dettaglio le segnalazioni sono arrivate principalmente da Salerno e dalla Provincia di Napoli. Pochi al momento sembrano i test effettuati sulle segnalazioni: appena 131 su 2341 segnalazioni pari al 6,6%.