“Respira Capri”, il comune isolano lancia la campagna per sensibilizzare all’utilizzo della mascherina

Il Comune dell’isola azzurra lancia “Respira Capri”, la grande campagna per sensibilizzare all’utilizzo della mascherina. L’iniziativa durerà per i mesi di agosto e settembre ed è realizzata in collaborazione con Federalberghi.

Il sindaco di Capri Marino Lembo, in una nota, ha dichiarato: «Indossare la mascherina vuol dire proteggersi e proteggere. E non è una limitazione ma uno strumento che, in questa fase, ci dà la possibilità di essere liberi. Su questi due concetti chiave, protezione e libertà, il Comune di Capri ha ideato e la campagna “Respira Capri”, che mira a sensibilizzare chi viene sull’isola ad un utilizzo consapevole e responsabile della mascherina. Abbiamo varato una serie di azioni coordinate, che partono oggi, con il sostegno di Federalberghi Capri che ringraziamo per la collaborazione concreta. Da oggi, e per tutte le serate dei weekend di agosto e di settembre, distribuiremo gratuitamente mascherine con il claim “Respira Capri” in piazzetta e lungo le strade tradizionalmente più frequentate del centro. Contemporaneamente la campagna sarà declinata anche sui social che con affissioni e distribuzione di flyers informativi. Abbiamo applicato dall’inizio una linea della fermezza e del monitoraggio che ci ha portato ad essere un’isola covid free per tutta la durata dell’emergenza. Siamo stati tra i primi due settimane fa a segnalare l’importanza di non abbassare la guardia sull’uso delle mascherine, e dopo qualche giorno tutti ci hanno dato ragione. Ora noi lanciamo questa campagna bella e importante. Per noi proteggere i capresi e chi vuole trascorrere giornate in relax da noi è prioritario».