Piano di Sorrento ( Napoli ) Renzo Arbore a Piano di Sorrento all’evento SCABEC Positanonews in diretta- Stiamo seguendo, per cronaca il primo grande evento post covid della Penisola Sorrentina. Organizzazione che segue scrupolosamente le norme del Governo e della Regione Campania, cosa che può portare dei problemi, ma il rispetto rigoroso delle norme è inevitabile. Traffico da e per Sorrento – Vico equense deviato per Via dei Platani abbastanza regolare dopo i momenti di confusione di oggi pomeriggio, causati anche da lavori della GORI a Sant’Agnello. Sul posto il sindaco Vincenzo Iaccarino con l’amministrazione soddisfatto per questa manifestazione ed il pubblico ordinato.