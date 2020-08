Relax tra Amalfi e Atrani per Antonella Fiordelisi

Relax tra Amalfi e Atrani per la bella influencer salernitana, Antonella Fiordelisi. La Costiera Amalfitana è una delle mete estive preferite della Fiordelisi, che dopo aver cenato con il suo fidanzato Francesco Chiofalo ieri sera ad Amalfi, si è concessa un soggiorno in riva al mare.

La schermitrice infatti è stata al ristorante il Tarí di Amalfi in compagnia di Chiofalo, poi ha fatto ritorno in Costiera con la propria famiglia in quel di Atrani, rilassandosi nel borgo più piccolo d’Italia.

Antonella, molto nota sui social e su Instagram, non si è sottratta alle foto di quanti, nell’affollata spiaggia in questa domenica di inizio agosto, l’hanno riconosciuta mentre era al lido Atrani Beach.