Relax in Costa d’Amalfi per Vladimir Luxuria: a Minori un po’ di mare dopo gli “Appuntamenti d’Estate”

Vladimir Luxuria si gode un po’ di relax in Costa d’Amalfi, dopo l’evento di ieri sera con gli “Appuntamenti d’Estate”, con Gigi Marzullo e con gli interventi musicali di Roberto Ruocco a Piazza Cantilena, a Minori. Proprio nella Città del Gusto, Luxuria dichiara di essersi sentita coccolata all’Otium Spa, con massaggi e trattamenti come ai tempi degli antichi Romani. Nella giornata di oggi, l’attivista e scrittrice si è invece concessa una tranquilla giornata di mare in quel di Minori.