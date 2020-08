Relax ed allenamento per Dzeko a Sorrento

Continuano le vacanze glamour dei Vip in Penisola Sorrentina. Ad arricchire il palamres dei calciatori che hanno scelto Sorrento come meta turistica, questa volta è Dzeko; l’attaccante e capitano della Roma, in attesa di sapere la sua prossima destinazione lavorativa, si è concesso una pausa relax in un famoso bar al centro di Sorrento, dove ha dispensato foto ed autografi ai tanti fans ed appassionati di calcio che glieli chiedevano. Sveglia presto per lui che ha pensato anche ad allenarsi di prima mattina presso le aiuole di piazza della Vittoria, nei pressi dell’hotel che lo ospita assieme alla famiglia. Le forti ed insistenti voci di mercato che lo danno via dalla Capitale alla volta della squadra bianconera piemontese, sembrano non intaccare la sua tranquillità: sorrisi e chiacchiere con tutti!